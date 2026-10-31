РТ заняла первое место в России по количеству заявок на конкурс школьных музеев

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о промежуточных итогах работы Татарстанского регионального отделения Российского общества «Знание» на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе приняли участие Председатель Госсовета Фарид Абдулганиев и Премьер-министр Алексей Песошин.

Татарстан занимает второе место в ПФО по количеству лекторов «Знания». Ими выступают преподаватели вузов, лидеры общественного мнения, специалисты сферы молодежной политики, культуры и искусства. Одним из лучших лекторов стала доцент кафедры социологии, политологии и менеджмента КНИТУ-КАИ, кандидат исторических наук Наталья Топал – мать погибшего участника специальной военной операции. Она провела уже 51 лекцию, посвященную исторической правде, исторической памяти и СВО.

За 9 месяцев 2026 года в Татарстане проведено 1719 лекций с охватом 80 тыс. человек. Один из вариантов масштабирования просветительской деятельности – лектории на стационарных площадках: в республике открыли 11 лекториев в школах, колледжах и вузах, планы по их числу будут расширяться.

Общество «Знание» реализует цикл просветительских семинаров для участников СВО, их семей и специалистов, оказывающих помощь бойцам и их близким. Совместно с Фондом «Защитники Отечества» подготовлены 22 методических материала, лекторами активно выступают ветераны СВО.

Татарстан занял первое место в России по количеству заявок во Всероссийском конкурсе школьных музеев – 653 заявки из 4 696 по стране. По итогам конкурса две школы республики стали победителями. Кроме того, 46 родительских комитетов получили гранты общества «Знание» на проекты в сфере патриотического воспитания на общую сумму свыше 40 млн рублей — по количеству победителей Татарстан занял второе место в стране.

Массовый интерес вызвал Всероссийский семейный конкурс художественного чтения «Читаем всей семьей»: по итогам заявочной кампании республика заняла первое место в стране по количеству участников.

Общество «Знание» активно участвует в сохранении исторической памяти. Одно из последних мероприятий – организованная в Казанском Кремле совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте России историко-художественная выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти».