Минниханов поручил обеспечить безопасность в праздничные дни

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить все меры безопасности в предстоящие праздничные дни. Об этом он заявил на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На следующей неделе, 4 ноября, жители России отмечают День народного единства. «Его ценности – взаимное уважение, патриотизм, солидарность – лежат в основе нашего общего дела во благо Родины. Традиционно в этот день проводится большое количество мероприятий. Объединяются усилия всех институтов гражданского общества, молодежных, волонтерских, патриотических организаций, религиозных и национальных объединений», – сказал Раис республики.

Он отметил, что в День народного единства православные верующие отмечают праздник в честь одной из самых почитаемых святынь – Казанской иконы Божией Матери. «Мы поздравляем наших православных братьев, верующих с этим праздником. В этот день мы проводим много разных мероприятий, состоится крестный ход. Все вопросы безопасности мы также обсудили», – сказал Минниханов.

6 ноября татарстанцы отмечают 34-ю годовщину со дня принятия Конституции Республики Татарстан. «Поздравляем всех с наступающим праздником. Основной закон республики оказал определяющее влияние на формирование современного Татарстана, дал импульс созидательному развитию в новых исторических условиях», – подчеркнул он.

Минниханов поручил на высоком уровне организовать тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции Татарстана, и оказать содействие общественным объединениям в проведении информационно-просветительских акций.