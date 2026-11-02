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Общество 2 ноября 2026 14:47

«Главный зумер России» выступил за создание профсоюза поколения Z

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Блогер Максим Лутчак, известный как «главный зумер России», выступил с инициативой создать в стране профсоюз молодежи. Об этом он рассказал корреспонденту «Абзаца», добавив, что готов сам возглавить организацию.

«Мне кажется, никогда не поздно. Надо, пока эта темка еще как-то острит, хайпует, создать профсоюз. И я, между прочим, готов им заняться. Возглавить, да», – заявил Лутчак.

Блогер также высказался об особенностях разных поколений. По его мнению, зумеры отличаются мобильностью, быстрее адаптируются к переменам и готовы осваивать новые инструменты, в том числе искусственный интеллект.

При этом Лутчак считает, что представителям поколения Z стоит перенять у миллениалов дисциплинированность.

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