Жители Татарстана могут покупать билеты в музеи и театры через МАКС

Министерство культуры Татарстана напомнило жителям республики, что билеты на культурные мероприятия можно покупать через мини-приложение «Госуслуги Культура» в мессенджере МАКС.

Сервис помогает находить афиши и приобретать билеты в кино, музеи, на концерты и выставки, не выходя из мессенджера. Приложение доступно во всех регионах России. Кроме того, через него можно оплачивать билеты по программе «Пушкинская карта».

Чтобы купить билет, нужно запустить мини-приложение «Госуслуги Культура» в МАКС и нажать на кнопку в левой нижней части экрана. Затем необходимо выбрать город и найти интересующее мероприятие. Для поиска можно использовать фильтры по дате и отметку о возможности оплаты по «Пушкинской карте». Завершить покупку можно на сайте организатора.

Найти мини-приложение можно по ссылке в МАКСе или через поиск внутри мессенджера, введя название «Госуслуги Культура».