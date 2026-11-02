Поджог устроили в казанской пятиэтажке, есть пострадавшие

Пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Базарной в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Как рассказали агентству, на втором этаже в общем коридоре горела мебель, площадь пожара составила 20 кв. метров. До прибытия пожарных из дома эвакуировались 30 человек.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили трехколенную лестницу и спасли со второго этажа двух человек. Еще двоих вывели из горящего коридора по лестничному маршу при помощи спасательного устройства капюшонного типа.

В результате происшествия пострадали двое: 41-летний мужчина получил ожоги тела 2-й степени (15%), его доставили в РКБ; 33-летний мужчина получил ожоги тела 2-й степени (3%), от госпитализации отказался.

Предварительная причина пожара – поджог.

Ранее «Татар-информ» сообщал о поджоге, устроенном неизвестными в одном из многоэтажных домов на улице Казанской в Заинске.