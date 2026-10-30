В Казани расскажут о защите снежного барса и покажут тематическую программу

Праздник дикой природы «Снежный барс – живая легенда Алтая» состоится в Казани 31 октября. Мероприятие приурочили к Международному дню снежного барса. Гостей ждут с 11:00 до 14:00 по адресу: улица 2-я Ленинградская, 4, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Организатором выступает АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия „Снежный Барс“» совместно с партнерами.

Главная задача праздника – привлечь внимание жителей и гостей Казани к сохранению снежного барса, или ирбиса. Этот редкий и уязвимый хищник занесен в Красную книгу России. Поскольку ареал снежного барса не ограничивается государственными границами, для его защиты необходимо объединять усилия ученых, государства, бизнеса и общества.

Для посетителей подготовили интерактивную программу. С 11:00 до 14:00 гости смогут пройти квест «Знакомство с барсом» и узнать больше о жизни «хозяина гор». Также организаторы проведут игры для детей и взрослых с призами и откроют тематическую фотозону, где можно будет сделать памятные снимки.

Организаторы отмечают, что праздник станет не только возможностью узнать о редком хищнике, но и шансом поддержать инициативу по сохранению природы и познакомиться с одним из символов дикой природы.

Татарстан традиционно уделяет особое внимание защите снежного барса. Для республики ирбис имеет особое значение: это не только редкий хищник, но и древний символ, изображенный на гербе Татарстана.

23 октября 2026 года, в Международный день снежного барса, на территории Иссык-Кульского государственного природного заповедника в Киргизии открыли вторую площадку проекта по сохранению ирбиса – совместный киргизско-татарстанский научно-исследовательский реабилитационный центр «Ак Илбирс».

В нем оборудовали лаборатории, ветеринарный блок и операционную. Здесь будут изучать, спасать и реабилитировать редких животных.

Первая научная площадка проекта – Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» – работает в Республике Алтай, в естественной среде обитания ирбиса. Его открыли по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов республики, компании «Татнефть», Академии наук Татарстана, Казанского федерального университета и межрегиональной ассоциации «Ирбис».

Вход на праздник свободный.

Охрана редких животных соответствует целям национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.