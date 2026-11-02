Конор Макгрегор в шестой раз публично заговорил о завершении карьеры

Фото: ufc.ru

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально заявил о намерении завершить профессиональную карьеру.

38-летний ирландец сообщил, что его следующий выход в октагон станет последним, и пообещал превратить прощальный поединок в масштабное шоу. Об этом боец написал на своей странице в социальных сетях.

Макгрегор объявляет о завершении карьеры уже шестой раз — это скорее традиция, чем новость: впервые он говорил об уходе еще в 2016 году, затем «официально» завершал карьеру в 2019-м, повторял намерение в 2020-м, спустя четыре года снова заявил о завершении, сделал это и в марте 2025-го, а теперь после поражения от Макса Холлоуэя на UFC 329 в ноябре этого года опять объявил, что следующий бой станет последним.

Теперь ирландец намерен устроить из финального перформанса грандиозное медийное событие.

«В следующий раз я реально постараюсь продать бой. Мой последний бой. Посмотрим, какие цифры смогу набрать. Буду продолжать бить свои собственные рекорды», — подчеркнул Макгрегор.

Экс-чемпион также не упустил возможности уколоть представителей мира бокса, заявив, что его прощальный поединок вызовет у аудитории куда больший ажиотаж, чем прошедший в субботу мегафайт в Эр-Рияде, где Сауль Альварес победил Кристиана Мбилли в споре за титул WBC.

Макгрегор напомнил, что его июльское возвращение конкурировало по телерейтингам со сверхинтересным полуфиналом футбольного чемпионата мира, но всё равно показало феноменальные коммерческие сборы.

«Сколько просмотров набрал бой с ним? Сколько зрителей присутствовало? Какие сборы? Я обгоняю каждого из них, но даже не стараюсь», — резюмировал экс-чемпион.

На сегодняшний день профессиональный рекорд Конора Макгрегора в смешанных единоборствах насчитывает 22 победы при 7 поражениях.

В период расцвета он одновременно владел чемпионскими поясами UFC в полулёгком и легком весовых дивизионах, став главным лицом индустрии.

В последние годы ирландца преследовали тяжелые травмы: летом 2024 года сорвался его бой с Майклом Чендлером из-за сломанного пальца ноги на тренировке, а в июле 2021 года в противостоянии с Дастином Порье Макгрегор получил сложнейший перелом ноги прямо во время поединка.