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Экономика 2 ноября 2026 18:00

Бизнес Татарстана назвал падение спроса главной проблемой

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Впервые главным негативным фактором для предпринимателей Татарстана стало падение потребительского спроса, а не налоговая нагрузка. Об этом на круглом столе в Торгово-промышленной палате республики сообщил заместитель председателя ТПП РТ по экономическим вопросам Сергей Карпухин, ссылаясь на данные опроса среди членов палаты.

«Впервые на первое место среди негативных факторов вышло падение потребительского спроса. Налоговая нагрузка, кстати, как видите, даже не на втором месте, а на третьем», – заявил Карпухин.

Согласно представленным данным, падение спроса отметили 25,4% респондентов. На втором месте оказалась инфляция и рост закупочных цен (17,7%), а уже на третьем – ужесточение налогового администрирования (15,4%).

Зампред ТПП РТ подчеркнул, что общая экономическая ситуация доставляет бизнесу серьезные проблемы помимо фискальной нагрузки. Также, по данным опроса, 47,5% предприятий работают в убыток, а 60% респондентов зафиксировали значительное снижение выручки.

«Дальше ситуация – дай бог, чтобы хотя бы осталась на этом уровне, но и не ухудшалась», – резюмировал Сергей Карпухин.

#ТПП РТ #предпринимательство в рт #бизнесмены
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