В Татарстане Большой этнографический диктант напишут на 192 площадках

С 3 по 12 ноября в России и за рубежом пройдет XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В Татарстане для участников подготовили 192 площадки, главной из которых традиционно станет Дом Дружбы народов республики.

В Казани написать диктант на главной площадке можно будет 4 ноября в 11:00. Мероприятие пройдет в Доме Дружбы народов Татарстана по адресу: улица Павлюхина, 57.

Акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и противодействие фальсификации истории. Участники смогут проверить знания о традициях, языках, истории и культуре народов России.

В 2025 году диктант написали более 27 тыс. жителей Татарстана на 106 площадках. В Доме Дружбы народов республики в акции приняли участие 80 человек. Возраст самого старшего составил 75 лет, младшего – 15 лет. Всего с 2022 по 2025 год к акции в регионе присоединились около 149 тыс. человек.

Площадки также организуют в Домах и Центрах Дружбы народов в Набережных Челнах, Нижнекамске, Нурлате, Апастовском, Мензелинском, Спасском и других районах республики.

В этом году акция пройдет очно на площадках в российских регионах, в Русских домах за рубежом и загранучреждениях МИД России. Кроме того, в рамках диктанта участники специальной военной операции и представители народов России зададут вопросы в видеоформате, посвященные Году единства народов России.

В 2026 году акция включена в план основных мероприятий Года единства народов России. Результаты диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции РФ.

Подробная информация об акции и регистрация на площадки доступны на официальном сайте мирэтно.рф. Организаторами акции в Татарстане выступают Министерство культуры республики и Дом Дружбы народов Татарстана.