news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 октября 2026 14:22

Телеверсию фестиваля «Голоса Победы. Регионы» покажут на ТНВ 15 ноября

Читайте нас в

В Казани завершился очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы». В этом году проект впервые проходит в Татарстане при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

На сцене выступили юные артисты – дети участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и Героев Российской Федерации. Фестиваль призван поддержать семьи защитников Отечества и помочь детям раскрыть свои творческие способности.

Телеверсию праздничного концерта покажут на телеканале ТНВ 15 ноября в 14:00. Зрители увидят выступления юных исполнителей, которые через творчество сохраняют память о героях и укрепляют связь между поколениями.

#конкурс #музыка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

Пенсии, налоги и штрафы для мигрантов: гид по законам ноября

30 октября 2026
Самая короткая рабочая неделя будет у татарстанцев в начале ноября

Самая короткая рабочая неделя будет у татарстанцев в начале ноября

30 октября 2026
Новости партнеров