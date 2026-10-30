Телеверсию фестиваля «Голоса Победы. Регионы» покажут на ТНВ 15 ноября

В Казани завершился очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы». В этом году проект впервые проходит в Татарстане при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова.

На сцене выступили юные артисты – дети участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и Героев Российской Федерации. Фестиваль призван поддержать семьи защитников Отечества и помочь детям раскрыть свои творческие способности.

Телеверсию праздничного концерта покажут на телеканале ТНВ 15 ноября в 14:00. Зрители увидят выступления юных исполнителей, которые через творчество сохраняют память о героях и укрепляют связь между поколениями.