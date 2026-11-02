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На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 18:09

Яруллин с нашивкой, а Миллер вне заявки: «Ак Барс» объявил состав со СКА

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Яруллин с нашивкой, а Миллер вне заявки: «Ак Барс» объявил состав со СКА
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю игру регулярного чемпионата КХЛ со СКА, которая стартует в Казани в 19:00.

Место в воротах второй раз кряду займет Максим Арефьев. Митчелл Миллер не сыграет – его в составе заменил Алексей Марченко. Кроме того, в состав вошли защитник Александр Иванов и форвард Алексей Пустозеров — они заменили Константина Никитина и Дмитрия Кателевского.

Капитанскую нашивку на льду получит Альберт Яруллин.

Перед матчем «Ак Барс» располагается на четвертой строчке Восточной конференции с 24 очками после 22 игр.

СКА занимает девятое место на Западе, имея 19 очков в 19 матчах.

Полный состав:

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