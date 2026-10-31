В КНИТУ-КАИ обсудили роль иностранного языка в профессиональной коммуникации

Фото: пресс-служба КНИТУ-КАИ

В КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева состоялась международная молодежная научная конференция «Английский язык в сфере профессиональной коммуникации». Ежегодное мероприятие, инициированное кафедрой иностранных языков, русского и русского как иностранного, объединила исследователей, преподавателей и экспертов из России и зарубежных стран, сообщает пресс-служба вуза.

Секции мероприятия были посвящены правовым, экономическим и социальным проблемам на современном этапе развития общества, научной и профессиональной коммуникация и особенности языковой подготовки специалистов на немецком и французском языках, актуальных проблем переводоведения и межкультурной коммуникации, включая проблемы перевода специальной научной литературы.

Кроме того, были представлены результаты исследований по цифровым технологиям в образовании, фундаментальным и прикладным исследованиям в науке, а также информационным системам и технологиям в науке и на производстве. Молодые ученые презентовали результаты собственных проектов, обсудили применение искусственного интеллекта и цифровых платформ в обучении, а также роль английского языка как средства профессиональной коммуникации в инженерной и научной среде.

Конференция прошла в гибридном формате, что позволило желающим участвовать в ней как очно, так и онлайн. География участников была обширна – в частности, на ней выступили ученые из Белорусского государственного университета и Кокандского государственного педагогического университета (Узбекистан).

Кроме того, в конференции приняли участие более 90 студентов КНИТУ-КАИ, Казанского федерального университета, КГЭУ, Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации имени главного маршала авиации А. А. Новикова.

Участники пришли к выводу, что конференция подтвердила: владение иностранным языком в профессиональной сфере – это не формальность, а конкурентное преимущество молодого специалиста. Организаторы же выразили уверенность, что конференция станет ежегодной площадкой для обмена идеями и укрепления международного сотрудничества, а ее участники увезли с собой не только новые знания, но и импульс к дальнейшим исследованиям.