Прежде, чем вводить ИИ: для чего в РТ объединяют разрозненные данные пациентов

Данные с медицинского оборудования в российских больницах все еще нередко остаются только на экранах мониторов. Собрать общую картину в моменте в таких условиях нереально, а значит, ИИ для медицины пока остается только теорией. Как это исправить и приблизиться к ИИзации и что предлагают партнеры по цифровизации, обсудили на полях форума KDW-2026.





Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Технику нужно связать между собой»

Сегодня искусственный интеллект – самая обсуждаемая технология в любой сфере, в том числе в медицине. Но за каждым его алгоритмом стоят полные структурированные данные – прежде всего показатели с оборудования. Без них любой ИИ не просто бесполезен – он невозможен. Прежде чем вводить ИИ, нужно привести в порядок данные. Картина в больницах России неоднородная, но есть и достойные примеры. Их и обсудили на секции «Прежде чем ИИ: от ручного ввода и разрозненных медданных к единой цифровой среде в реальном времени», организованной ИТ-холдингом Т1 в программе международного форума Kazan Digital Week 2026 в «Казань Экспо».

«Шаг номер ноль (даже не номер один!) – проведение аудита оборудования, его инвентаризация и оценка состояния. Далее нужно посмотреть, как всю эту технику возможно интегрировать, связать между собой. И только после всего этого мы переходим непосредственно к интеграции медоборудования в единую информационную систему и к сбору медицинских данных», – рассказал заместитель генерального директора по программно-аппаратным решениям ИТ-холдинга Т1 Михаил Книгин.

По его словам, сегодня саму техническую возможность подключения реанимационного оборудования к информационной системе больницы подтверждает лишь около трети руководителей службы анестезиологии и реаниматологии по всей стране.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Мы встречаем много сложных кейсов, например старое оборудование, которое в принципе не умеет ничего передавать, потому что на тот момент даже не задумывались о том, что это понадобится. Еще один ограничивающий фактор – закрытые протоколы производителей. Многие аппараты передают данные, но только в собственное программное обеспечение, а не в больничную систему. Зачастую нет единых стандартов – без этого данные остаются на экранах мониторов и не попадают в единый контур», – объяснил генеральный директор компании «Кваттролаб» Алексей Березкин.

Спикер призвал отечественных производителей медоборудования обратить внимание на важность создания этой сети.

«Помимо создания хорошего монитора нужно еще подумать про уже не столь далекое будущее. Мое обращение к ним – включать в производственную программу протоколы передачи данных, не забывать про эту составляющую. Мы со своей стороны готовы в этом помогать», – подчеркнул Березкин.

По словам Михаила Книгина, сегодня саму техническую возможность подключения реанимационного оборудования к информационной системе больницы подтверждает лишь около трети руководителей службы анестезиологии и реаниматологии по всей стране. Остальные либо не знают, либо не уверены, что их аппараты вообще способны передавать данные куда-либо.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Опыт ИТ-холдинга Т1 и Татарстана может быть распространен по всей стране

Один из передовых проектов, которому уделили отдельное внимание на сессии, – пилот в перинатальном центре казанской горбольницы №7, в ходе которого в единую информационную среду интегрировали оборудования пяти операционных. Здесь и протоколы анестезии, и карты, и листы назначений. Аппараты и единую больничную цифровую среду связала РАИСа – специализированная система для отделений анестезиологии и реанимации, разработанная компанией «КваттроЛаб». ИТ-холдинг Т1 выступил интегратором: провел аудит оборудования и ИТ-инфраструктуры и обеспечил защищенные каналы передачи данных, интегрировал оборудование в единую цифровую среду.

«Работа в реанимации складывается из трех систем, которые и сегодня живут каждая своей жизнью. Первая система – это непрерывный мониторинг. Это те моменты, которые собираются в операционной: пульс, давление, сатурация пациента, ЭКГ. Вторая система – это лабораторные данные. И третья – это ручной сбор, когда сам доктор, стоя в операционной, собирает анамнез», – объяснил заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГКБ №7 Ренас Аббазов.

Когда время идет на минуты и секунды, когда доктор отвечает за жизнь беременной женщины и ребенка, приходится действовать быстро. И в этом ему помогают собранные воедино данные.

«А с приходом цифровых технологий нам стало намного удобнее работать в операционной. Мы можем быстро собрать данные со всех этих трех систем. Сегодня все данные пациента в операционной с монитора, с кардиомонитора, с аппарата ИВЛ пишутся уже автоматически. На сегодняшний день в нашем отделении мы ушли от бумажных журналов – где-то 10 бумажных протоколов убрали. К концу операции мы распечатываем наркозную карту, где все данные уже собраны в одном месте», – рассказал врач.

При этом опыт ИТ-холдинга Т1 в цифровизации медицинских учреждений не ограничивается только казанским пилотом. Михаил Книгин отметил аналогичный проект в федеральном ЦИТО имени Приорова и пояснил его отличия от проектов в Татарстане.

«ЦИТО – это федеральный центр, специализирующийся на сложнейших операциях в области травматологии и ортопедии. В Казани мы работали с клиникой другого профиля – крупнейшим республиканским перинатальным центром, где делают операции беременным и роженицам, в том числе из групп высокого риска. В ходе этого проекта мы взаимодействовали и с Минздравом РТ, и с Минцифры РТ, проходили научно-технологический совет, прорабатывали техническую возможность интеграции с республиканской медицинской информационной системой. В ЦИТО все эти вопросы решались в стенах одного лечебного учреждения. То есть здесь мы работали над проектом республиканского уровня», – рассказал он.

Спикеры сессии сошлись во мнении, что совместный опыт ИТ-холдинга Т1 и Татарстана вполне может быть реализован и в других регионах Российской Федерации при переоснащении роддомов.

Стало ли врачу легче?

А как корректно измерить эффект цифровизации? Заместитель главного врача седьмой горбольницы Александр Ванюшин считает, что ориентироваться важно на мнение персонала клиники.

«Персонал оценивает по двоичной системе: стало легче или не стало легче. Мы сегодня говорим о том, что цифровизация – это процесс, который состоит из определенных этапов. Мы персоналу говорим, что только завершаем первый этап, электронный документооборот, а он закономерно отвечает: намного легче пока не стало. Грубо говоря, мы отобрали ручки, но дали клавиатуру от компьютера – она ведь тоже занимает много времени», – рассказал Ванюшин.

Но когда в рамках пилота решили не идти пошагово, а предложили сразу автоматизировать получение всей информации, персонал увидел быстрый результат. Благодаря внедренной системе полный осмотр шести пациентов в реанимации клиники теперь может занять всего порядка 20 минут.

«Теперь персонал готов идти дальше. Как нам обещают, в систему РАИСа в будущем будут внедряться и рычаги искусственного интеллекта, механизмы поддержки наших решений. Это даст не только экономию времени, это позволит снизить количество ошибок. Риск человеческого фактора и ошибки в медицине так или иначе всегда есть, но мы можем минимизировать эти риски с помощью технологий», – подчеркнул Ванюшин.

По оценкам международных исследований, на которые сослался врач, автоматизация ввода данных снижает число ошибок по сравнению с ручным вводом примерно на 20%, а эффективность использования коечного фонда растет на 15%.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

40% медучреждений сталкивается с утечкой данных по вине сотрудников

В июле 2026 года 88 миллионов записей из медицинских организаций России утекло в открытый доступ. В связи с этим встает вопрос о безопасности персональных данных. Михаил Книгин объяснил, кто и как должен ее обеспечивать. Он подчеркнул: тема защиты данных – поле IT-специалистов, она не должна интересовать врачей в ежедневном труде.

«На IT-специалистах лежит задача правильного проектирования, правильного построения каналов связи, организации доступов и удаленного подключения и так далее. И специалисты холдинга имеют масштабный опыт в этих направлениях. Врачи же должны думать о другом. Тем не менее соответствующие исследования говорят, что порядка 40% медицинских учреждений сталкивается с утечкой данных по вине сотрудников. И, как правило, это неумышленно. Врачи пользуются ИИ и выгружают туда какие-то данные, как и все мы, – так и происходят некоторые утечки. Чтобы цифровизация была успешной, нужно повышать и уровень цифровой грамотности всех сотрудников. И это один из важнейших разделов информационной безопасности, к нему нужно относиться серьезно», – отметил Михаил Книгин.

Система копит не просто показатели, а связку «состояние – воздействие – реакция пациента». Алексей Березкин объяснил, в чем ценность таких данных для врача, для разработчиков ИИ и для здравоохранения в целом.

«Ценность для врача в том, чтобы у него была понятная клиническая картина на основании всего того, что ему нужно. Если посмотреть в условную неоцифрованную реанимацию, коих сейчас в России довольно много, то история болезни нередко представляет собой библиотечные тома, которые в прямом смысле слова перевозятся на тележке. Но когда эта история болезни помещается на одном экране, это сильно упрощает врачу задачу диагностики и принятия решения. Цифровизация как для рядового врача, так и для организаторов здравоохранения – это инструмент быстрого принятия правильных решений», – рассказал Березкин.

Для условного Министерства здравоохранения субъекта РФ это возможность посмотреть на свой регион через призму актуальных данных здесь и сейчас. Из разрозненных данных собирается единая картина на уровне региона, и можно понять загрузку операционных, загрузку реанимаций, где находятся самые тяжелые пациенты.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Будущее за ИИ, но решение – за врачом

«Технологии, о которых мы сегодня говорим, – это одна из возможных ветвей решения кадрового вопроса в медицине. Правда, часть экспертов сейчас уверена, что искусственный интеллект подменять никого не будет. Но велика вероятность того, что все-таки база знаний, которая уже им копится, будет более надежна и мы станем доверять тем результатам, которые будем получать в машинной обработке», – сказал министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.

Он отметил: этому процессу будет способствовать объективность данных, полученных в результате огромного опыта в диагностике или наблюдения за пациентом.

По словам Абашева, сегодня решения по пациенту по-прежнему принимает врач, однако система берет на себя рутину и следит, чтобы ни одна цифра не потерялась. А это уже основательный фундамент для искусственного интеллекта: алгоритмам нужны точные структурированные данные, и собирать их нужно уже сейчас. По факту нужно подготовить инфраструктуру так, чтобы данные были структурированы для дальнейшей ИИзации. Именно эту важную роль выполняют партнеры по цифровизации.

«По прогнозам, в скором будущем основным полем ИИ в медицине будет первичная медико-санитарная помощь. Это первые контакты с пациентом, где мы будем собирать жалобы, обрабатывать их. Также функция маршрутизации, которая падает сегодня на фельдшеров и участковую сеть. Таким образом, тот дефицит, который мы в первичной сети имеем, возможно, будет решен именно так. Однако надо признать, что есть вещи, непостижимые для машины. Нечто на уровне чувства и опыта врача», – подчеркнул министр.