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Общество 3 ноября 2026 05:56

Зоопсихолог Умеренкова объяснила, как заметить проблемы со здоровьем у собаки

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С возрастом у собак могут появляться проблемы со здоровьем, даже если хозяева правильно за ними ухаживают. Поэтому питомцам важно регулярно проходить обследования и делать УЗИ внутренних органов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала эксперт по выращиванию и социализации американских булли, основательница частного питомника Олеся Умеренкова.

По словам специалиста, кобелям с возрастом необходимо проверять простату. При этом собаки не всегда показывают внешними признаками, что испытывают боль или дискомфорт, поэтому владельцам не стоит ограничиваться наблюдением за очевидными симптомами.

Внимательный хозяин может заметить изменения в поведении питомца. Например, собака начинает прихрамывать или, сидя на месте, постоянно щелкает языком в воздухе. Как пояснила Умеренкова, это может говорить о боли или зуде в месте, до которого животное не может самостоятельно дотянуться.

О возможных проблемах со здоровьем может свидетельствовать и изменение позы во время сна. Обычно собаки спят расслабленно, вытянув лапы или даже лежа на спине. Если питомец неожиданно начинает спать на животе, поджимает задние лапы или сворачивается клубком, причиной могут быть нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Еще один тревожный сигнал – снижение привычной активности. Кроме того, владельцам стоит обратить внимание, если собака начала округлять спину.

Умеренкова подчеркнула, что хозяину важно знать обычные повадки своего питомца: именно ежедневные наблюдения помогают заметить изменения раньше. Она посоветовала снимать на видео необычное поведение собаки и показывать записи ветеринару во время приема. По словам эксперта, врач оценивает общее состояние животного по симптомам, но владелец, который постоянно находится рядом с питомцем, может раньше заметить отклонения от нормы.

#домашние животные #собаки #полезная информация
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