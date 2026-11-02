В Казани предупредили о проблемах с оплатой проезда из-за кибератаки на Beget

В столице Татарстана из-за кибератаки на компанию Beget, одного из крупнейших российских хостер-провайдеров, перестал открываться сайт электронной транспортной карты – transkart.ru. На это обратил внимание Комитет по транспорту исполкома Казани.

В связи с этим в комитете пояснили, что на данный момент погасить задолженность по оплате проезда банковской картой можно, перейдя по прямой ссылке – transkarta.uniteller.ru/auth/login.

При этом в городской администрации напомнили, что в Казани оплата проезда проходит в режиме с отложенным формированием банковских транзакций. Пассажир сначала получает билет, а уже потом происходит списание средств.

В Комитете по транспорту добавили, что действовать при необходимости надлежит следующим образом: зайти в личный кабинет по оплате проезда банковскими картами и погасить имеющуюся задолженность за ранее совершенную поездку.

Ранее в пресс-службе облачного провайдера Beget объяснили причину случившегося ночью масштабного сбоя – инфраструктура компании подверглась массированной кибератаке. Произошедшие сбои в пресс-службе назвали следствием обстоятельств непреодолимой силы.

«Настоящее сообщение является официальным уведомлением о возникновении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение договорных обязательств», – подчеркнули в компании.

На данный момент провайдер восстановил выделенные серверы, программное обеспечение которых клиенты администрируют самостоятельно. В течение четырех-пяти часов в компании рассчитывают восстановить работу NS-серверов, отвечающих за преобразование доменных имен в IP-адреса сайтов.

Параллельно специалисты провайдера занимаются восстановлением почтовой системы и извлечению данных из резервных копий. Последний процесс из-за значительных объемов информации потребует длительного времени.

«<...> мы продолжаем оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не можем назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов», – предупредили в Beget.

Провайдер еще утром сообщил о «крупном инциденте», затронувшем все уровни его инфраструктуры, но не уточнил тогда его характер. По данным сайтов, отслеживающих сбои в работе интернета, первые жалобы на проблемы начали поступать около 3 часов ночи по московскому времени.

На инфраструктуре Beget размещены сайты в доменных зонах .ru, .рф и .su. Услугами компании по размещению сайтов и аренде серверов, согласно ее собственным данным, пользуются более 200 тыс. клиентов.