Певица из Гонконга исполнит песню на татарском языке на концерте в Казани

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Пианистка Алия Исхакова и скрипачка Юлия Губайдуллина из Казани 21 ноября представят программу из произведений татарских композиторов. Об этом сообщает «Миллиард.Татар».

Помимо инструментальных сочинений, которые обычно исполняют музыкантки, в концерте прозвучат вокальные произведения в исполнении певицы из Гонконга Лилиан Тонг (Lilian Tong). Специально для выступления она выучила песню на татарском языке. Вокальная часть программы включает сочинения Назиба Жиганова — «Зарыгу» («Ожидание») и арию Алтынчеч из одноименной оперы.

Также в программе произведения Жиганова для фортепиано: циклы «Двенадцать зарисовок» и «Сюита». Кроме того, прозвучит «Танец Шута» из оперы «Алтынчеч» в переложении для скрипки и фортепиано. Три пьесы из балета «Нжери» исполнят на кларнете и фортепиано. Их представит японская музыкантка Маюко Такеда.

Произведения Рустема Яхина в программе представлены «Поэмой», «Песней без слов», «Элегией» и другими фортепианными пьесами. Также прозвучат его песни «Оныта алмыйм», «Күңелем өзгәләнгән минутларда», «Ышанам», «Күңелемдә яз» и «Китмә, сандугач».