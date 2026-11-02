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Общество 2 ноября 2026 20:18

Жительница Актанышского района РТ Кифая Нагимова отметила 99-летие

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Жительница Актанышского района РТ Кифая Нагимова отметила 99-летие
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Жительница села Картово Актанышского района Татарстана Кифая Нагимова отметила 99-й день рождения. Поздравить долгожительницу приехали начальник муниципального Управления образования Раниза Шакирова и глава Татарско-Суксинского сельского поселения Гузалия Хамматуллина.

Гостьи передали Кифае Бакировне поздравления от Президента России Владимира Путина и главы района Ленара Зарипова, пожелали ей здоровья и благополучия, а также вручили памятные подарки.

Во время встречи именинница пообщалась с гостьями, исполнила для них свои любимые песни и поделилась воспоминаниями о прожитых годах. Несмотря на почтенный возраст, Кифая Нагимова сохраняет любовь к музыке и с удовольствием поет.

За 99 лет женщине довелось пережить немало событий и испытаний. В ее жизни были годы упорного труда, семейные радости и трудности, с которыми приходилось справляться. При этом, как отмечают близкие и знакомые, она сохранила доброжелательность, жизнелюбие и интерес к общению.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.

#актанышский район рт
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