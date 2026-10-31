Эксперты Татарстана обсудили роль курса «Основы российской государственности»

Первый съезд преподавателей курса «Основы российской государственности» пройдет в Москве 22–23 октября. На нем подведут итоги четырех лет преподавания дисциплины и примут декларацию, которая закрепит место курса в работе с молодежью, границы академической свободы преподавателей, меры против формального подхода к содержанию программы и этические нормы общения со студентами.

Курс ОРГ начали преподавать в российских вузах в 2023 году по поручению Президента России Владимира Путина. С 1 сентября 2025 года он вошел в программы 90% государственных университетов страны, где его изучают более 900 тыс. первокурсников.

Эксперты Татарстана обсудили первые результаты преподавания дисциплины, ее значение для молодежи и региональные особенности программы на площадке «Экспертного клуба».

Член Общественной палаты России от Татарстана, доктор педагогических наук Ольга Павлова положительно оценила первые результаты преподавания курса. По ее мнению, он помогает студентам не только получать знания, но и формировать ценностные ориентиры и критическое мышление.

«Курс формирует у студентов не только знания, но и ценностные ориентиры, а также интеллектуальный щит – способность критически осмысливать происходящее и делать самостоятельные выводы. ОРГ – это стратегический элемент национальной безопасности, формирующий гражданскую ответственность», – отметила Павлова.

Она считает, что теоретические занятия необходимо дополнять практикой – дебатами, студенческими проектами и социальными инициативами. Особое внимание в Татарстане, по ее словам, важно уделять межнациональному и межконфессиональному диалогу, истории региона и его культурному многообразию.

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев обратил внимание на то, что курс помогает студентам противостоять информационным манипуляциям. Он отметил, что молодым людям необходимы достоверные сведения об исторических и общественных процессах, а также инструменты для самостоятельного анализа информации.

«Наши молодые граждане имеют право на честную и достоверную информацию, на понимание происходивших и происходящих очень непростых социальных процессов. Они нуждаются в защите от информационных манипуляций и инструментах для своего осознанного развития. Курс ОРГ все это им дает», – подчеркнул Бикеев.

По его словам, Татарстан с его многонациональным составом и традициями сотрудничества народов показывает, как культурное разнообразие может стать преимуществом.

Советник ректора Казанского инновационного университета, доктор философских наук Олег Агапов назвал подготовку декларации важным шагом в развитии курса и укреплении гуманитарно-цивилизационного суверенитета страны.

«Принятие Декларации преподавания курса «Основы российской государственности» – это важнейший шаг в контексте нормативного предпринимательства от академического сообщества России. Это гражданский манифест и инициатива, позволяющая утверждать, что формируется устойчивый тренд отстаивания духовного, гуманитарно-цивилизационного суверенитета России», – считает Агапов.

Он также отметил, что российскую цивилизацию важно рассматривать с учетом ее многогранности – как европейскую, евразийскую и евразийско-тихоокеанскую часть мира.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков считает, что в программу курса необходимо включить более подробное изучение российского законодательства, парламентского опыта, политической системы и электоральных процессов.

Он также предложил развивать преподавание дисциплин, связанных с внешней политикой, социальной архитектурой и финансовой безопасностью.

«Этот курс, наряду с преподаванием русского языка, истории России и философии, становится той основой, которая изучается в государственных вузах. При этом необходимо детально разбирать и современные общественные процессы – здесь нужны политические науки, социология, право, экономика и другие дисциплины», – отметил Большаков.

По его мнению, для поддержки научной работы необходимо расширять систему российских грантов и обеспечить прозрачность их распределения.

Подобные инициативы соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».