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Общество 2 ноября 2026 11:04

Фарид Абдулганиев встретился с депутатом Госдумы Максимом Топилиным

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Фарид Абдулганиев встретился с депутатом Госдумы Максимом Топилиным
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев встретился в парламенте республики с депутатом Госдумы от Татарстана, председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили законодательное регулирование экономической политики, согласование федеральных и региональных законов и формирование единого правового пространства страны. Также парламентарии рассмотрели совместную работу по продвижению инициатив Татарстана в Федеральном Собрании.

#Фарид Абдулганиев #Максим Топилин #госсовет рт
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