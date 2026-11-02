Фарид Абдулганиев встретился с депутатом Госдумы Максимом Топилиным

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев встретился в парламенте республики с депутатом Госдумы от Татарстана, председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Стороны обсудили законодательное регулирование экономической политики, согласование федеральных и региональных законов и формирование единого правового пространства страны. Также парламентарии рассмотрели совместную работу по продвижению инициатив Татарстана в Федеральном Собрании.