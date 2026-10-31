В ДОСААФ РТ рассказали об изменениях в работе одной из своих автошкол

С 2014 года Лениногорскую автошколу ДОСААФ Республики Татарстан возглавляет Ирина Чумарина, до того 23 года проработавшая преподавателем фортепиано в педагогическом колледже. Она сама получала здесь права – правда, еще в 2002-м. За годы ее руководства в школе расширили направления подготовки, обновили автомобили и учебную базу, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

«Абсолютно не жалею. Считаю, что решение было правильным, потому что очень много сделано, виден результат. И еще предстоит много сделать, много планов», – заметила Ирина Чумарина.

На момент ее прихода автошкола переживала сложный период: техника была изношена, здания нуждались в ремонте, возникли трудности с выплатой зарплаты. При этом менялись программы подготовки водителей и лицензионные требования. Но опыт педагогической работы помог новому руководителю пройти согласование учебных программ, в числе первых получить заключение ГИБДД и выстроить дальнейшую работу.

Постепенно в школе открывали новые категории подготовки водителей, приобретали легковые автомобили и мотоциклы. Здесь обновили фасад и кровли, отремонтировали кабинеты, заасфальтировали площадку. Сейчас автопарк насчитывает 23 грузовых и легковых машины с механической и автоматической трансмиссией. Вождению обучают 12 мастеров. Кроме основной базы, работают два учебных класса в центре города.

За девять месяцев текущего, 2026 года в автошколе обучились 352 человека – без учета курсантов, направленных военкоматом. По мнению руководителя, доверие учеников складывается из повседневной работы всей команды – от первого обращения за информацией до практических занятий и экзаменов.

«Я как руководитель могу направить, поддержать, где-то поощрить. А если коллектив – одна слаженная команда, тогда есть успех. Очень важно, чтобы коллектив был как единое целое», – подчеркнула Чумарина.

К людям с разными обстоятельствами здесь стараются подходить персонализированно. Теоретический курс можно осваивать удаленно. На легковом авто с ручным управлением прошли обучение три человека с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное направление – поддержка участников специальной военной операции и семей погибших. По словам директора, школа по своей инициативе за счет собственных средств бесплатно обучает участников спецоперации и детей погибших бойцов.

Одной из основных задач автошколы ДОСААФ является подготовка водителей по военно-учетным специальностям по заданию Министерства обороны РФ. Молодые люди осваивают профессию военного водителя, участвуют в конкурсах «Лучший военный водитель», совершенствуют навыки стрельбы из пневматической винтовки.

В рамках патриотического воспитания граждан ежегодно проводятся различные мероприятия. Одно из значимых событий подобного рода – автопробег ко Дню Победы, который объединяет ветеранов, тружеников тыла, курсантов, школьников, участников спецоперации, ветеранов боевых действий. А участие военной техники автошколы на Параде ко Дню Победы всегда зрелищно и вызывает интерес у подрастающего поколения.

Среди дальнейших планов – ремонт учебных классов и гаражей, обновление парка машин и приобретение интерактивного лазерного тира. Чумарина хочет, чтобы у жителей Лениногорска появилось современное пространство для занятий стрельбой, а школьники могли заниматься стрелковым спортом начиная с 5-го класса.

ДОСААФ РТ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан. Оно занимается подготовкой водителей и специалистов по военно-учетным специальностям, развитием технических и военно-прикладных видов спорта, патриотическим воспитанием молодежи. Обществу 10 февраля 2027 года исполнится 100 лет. В его структуру входят 17 местных организаций, 6 автошкол, 2 технические школы и 2 спортивных клуба.