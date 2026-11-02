В Бавлах участники акции «Время помогать» подготовили посылки для бойцов СВО

В библиотеке Бавлов прошла акция «Время помогать», во время которой местные жители подготовили продукты и письма для участников специальной военной операции. Мероприятие организовали сотрудники совместно с членами клуба семейного общения «Добрый вечер».

Участники встречи нарезали домашнюю лапшу, приготовили травяные чаи из растений, собранных в местных лесах и полях, а также расфасовали сушеные яблоки. Как рассказала заведующая библиотекой Разифа Хафизова, главная цель акции – поддержать бойцов и объединить жителей, готовых оказать им помощь.

«Это не просто скромные гостинцы – в них вложена искренняя забота, уважение и молитвы наших матерей и сестер о том, чтобы мужчины вернулись домой живыми, здоровыми и с победой», – отметила она.

Помимо продуктов, участницы акции подготовили письма военнослужащим. В них они передали слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения домой.

К работе присоединились как члены клуба «Добрый вечер», так и постоянные читатели библиотеки. Среди них – Розалия Фаткуллина, которая рассказала, что помощь бойцам не ограничивается подобными встречами. Участницы клуба также вяжут теплые носки, готовят домашнюю лапшу и травяные сборы.

По словам Резиды Асылгараевой, травы для чая собирали еще летом в местных лесах и полях. Она подчеркнула, что участницы акции хотят внести свой вклад в поддержку военнослужащих и ждут их возвращения домой.

Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.

Фотографии предоставлены Индирой Сайфуллиной.