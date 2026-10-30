В Нурлатском районе отремонтируют участок дороги, на который жаловались жители

Проблемой состояния дороги в Нурлатском районе, на которую жители жаловались в Народный фронт Татарстана, заинтересовалось руководство республики. Во время рабочей поездки председатель Госсовета РТ Фарид Абдулганиев осмотрел проблемный участок и обратил на него внимание главы района Дамира Ишкинеева, сообщает пресс-служба Народного фронта.

Абдулганиев отметил, что дорожное покрытие давно устарело и не соответствует современным технологиям строительства. Ишкинеев заверил, что муниципалитет следит за ситуацией: работы уже ведутся со стороны села Старые Челны, а следующие этапы ремонта предстоит включить в планы.

Ранее жители сел вдоль дороги «Кузайкино – Нурлат» – «Старые Челны» сообщили Народному фронту о многочисленных ямах, выбоинах и размытых участках. Чтобы добраться до соседнего села, людям приходилось самостоятельно засыпать повреждения кирпичом. Об этой проблеме Народный фронт рассказывал в своих публикациях (первая, вторая).

Активисты направили обращения в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана с просьбой разобраться в ситуации. В ведомстве сообщили, что участок с 7-го по 13-й километр общей протяженностью 6,04 км включили в программу капитального ремонта. Государственный контракт заключили 1 сентября 2026 года, завершить работы планируют 19 октября 2028 года.

Кроме того, Народный фронт выявил предприятия, большегрузы которых, по сообщениям жителей, разрушают дорожное покрытие. Информацию об этом активисты передали в надзорные органы. Компаниям также направили официальные запросы, чтобы получить их позицию.

В Народном фронте отметили, что внимание председателя Госсовета к проблеме стало результатом работы с обращениями жителей. Абдулганиев не только осмотрел дорогу, но и обратил внимание на необходимость планировать следующие этапы ремонта. По его словам, рабочие выезды помогают увидеть проблемы, которые беспокоят население, и найти способы их решения.

Народный фронт Татарстана продолжит следить за состоянием дороги и ходом ремонта, а также сообщать жителям о промежуточных результатах.