В России стартовал конкурс молодежных проектов о будущем страны

Региональная общественная организация «Отечество» объявила о начале всероссийского конкурса молодежных проектов «Россия – взгляд в будущее». Участвовать могут граждане России в возрасте от 15 до 25 лет. Заявки принимают до 31 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.

Конкурс призван помочь молодым людям сформировать целостное и осмысленное представление о перспективах развития страны, а также дать им возможность свободно выразить собственное видение ее будущего.

Организаторы отмечают, что участникам не нужно демонстрировать знание исторических или других фактов и следовать готовым шаблонам. Конкурс станет площадкой для нестандартных и смелых идей, проектов и художественных образов России, какой молодежь хотела бы видеть ее в ближайшие десятилетия.

Работы принимают по пяти направлениям: «Технологии будущего», «Человек и общество», «Экология и климат», «Россия в мире» и «Свободная тема». Участники могут выбрать любой формат: написать эссе или научную статью, подготовить инфографику, видеоролик, комикс, музыкальное произведение, фотопроект, цифровую инсталляцию или сценарий игры. Подать работу можно самостоятельно или в команде численностью до пяти человек.

Оценивать проекты будут эксперты в области педагогики, культуры, науки и технологий. В жюри войдут представители университетов, исследовательских центров, творческих союзов и СМИ.

Победителей определят в каждой возрастной категории и по каждому направлению. Их наградят дипломами I, II и III степени. Автор лучшей работы получит Гран-при и специальный приз. Работы финалистов опубликуют в электронном каталоге конкурса, а лучшие проекты предложат включить в программы молодежных форумов и научно-практических конференций.