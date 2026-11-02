За восемь ярмарочных дней в РТ реализовано сельхозпродукции на 997 млн рублей

В Татарстане за восемь ярмарочных дней фермеры реализовали сельскохозяйственную продукцию на 996,7 млн рублей. Объем поставок наиболее востребованной у населения продукции увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Завоз говядины вырос на 16,4% и составил 395,3 тонны, свинины – на 22%, колбасных изделий – на 35,2%, муки – на 21,1%, твердых сыров – на 23,9%, сливочного масла – на 16,6%. Положительная динамика также отмечается по макаронным изделиям, крупам, рыбе, меду и другим овощам», – говорится в сообщении.

Развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».