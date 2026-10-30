Преподаватель из Татарстана вошла в шорт-лист премии «Знание» – 2026

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Российское общество «Знание» объявило шорт-лист шестого сезона просветительской премии «Знание». В него вошли 124 заявки в 17 номинациях: 68 просветителей, 46 проектов, пять компаний и пять регионов России. В ноябре участники представят свою работу Почетному жюри в Москве. Полный список номинантов опубликован на сайте премии.

Татарстан в номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» представит преподаватель высшей квалификационной категории Лениногорского нефтяного техникума и лектор общества «Знание» Татьяна Мадиева. Она также является обладателем нагрудного знака «Почетный наставник», который получила в 2025 году.

В 2025–2026 годах Мадиева стала соавтором двух всероссийских просветительских проектов. В рамках проекта «80 добрых дел к Победе» она организовала и вела направление «Историческая память». Всего инициатива объединила более 65 тыс. участников из всех регионов страны. Они подготовили свыше 100 тыс. цифровых материалов, среди которых виртуальные выставки, видеоинтервью и интерактивные карты.

В 2026 году преподаватель вместе с командой проекта «Дружба народов России – 2026» запустила всероссийскую онлайн-экспедицию. Участники проходили виртуальный маршрут по федеральным округам и выполняли задания, посвященные культуре и традициям народов России. В экспедиции участвовали более 15 тыс. человек, объединившихся в 1,5 тыс. команд из всех регионов страны и государств ближнего зарубежья.

Сообщество Татьяны Мадиевой во «ВКонтакте» насчитывает 14,5 тыс. подписчиков. Своим опытом она делится и с другими педагогами: провела более 50 мастер-классов для свыше 10 тыс. преподавателей. В их числе были занятия в Центре знаний «Машук» и в рамках проекта «Флагманы образования».

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что с момента учреждения премии в 2021 году число ее номинантов превысило 500. По его словам, с каждым сезоном организаторы расширяли состав участников: начали отмечать иностранных и молодых просветителей, а в 2026 году впервые включили в число номинаций просветительские регионы.

Древаль подчеркнул, что задача премии заключается не только в выборе лучших, но и в том, чтобы рассказывать обществу о людях и инициативах, которые вдохновляют учиться, созидать и брать ответственность за будущее страны.

Номинантов отобрали среди 14 тыс. участников конкурса. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошел 381 представитель всех регионов России.

В ноябре финалисты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри. В его состав войдут известные представители разных сфер. Жюри определит лауреатов в 19 номинациях.

Кроме того, участники премии из разных регионов могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты выберут лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте России.

Поддержка учителей соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.