В Татарстане отремонтирован участок дороги Сатышево – Большие Кибячи длиной 5 км

В Сабинском районе РТ капитально отремонтирован участок автодороги Сатышево – Большие Кибячи протяженностью 5 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке устроили нижний слой из асфальтобетонной смеси и верхний слой из щебеночно мастичной асфальтобетонной смеси. Общая площадь уложенного покрытия составила более 15 тыс. кв. метров», – говорится в сообщении.

Кроме того, на участке установили металлические трубы, для эффективного водоотвода укрепили кюветы и установили бетонные лотки. Обочины укрепили щебнем.

Во время дорожных работ специалисты отремонтировали мост через ручей Инеш в селе Верхние Шитцы протяженностью 19 метров.

Рабочие также сделали подъезды к социальным объектам. Так, в селе Верхние Шитцы обустроили 20 съездов и площадок, в том числе к мечети, дому культуры, магазину, спортивной площадке и кладбищу.

На объекте установили 112 дорожных знаков и 107 сигнальных столбиков. В селе Верхние Шитцы проложили тротуар общей протяженностью 803 метра, оборудовали автобусную остановку с металлическим автопавильоном и устроили четыре искусственные дорожные неровности.