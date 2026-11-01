УНИКС боролся за «тройку», но проиграл: почему казанцы разгромно уступили «Локо»
Краснодарское фиаско Каракаша: почему УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубань»
К очередному матчу Единой лиги ВТБ казанский клуб подходил в хорошем настроении и на серии из пяти побед. Но предстояла очередная нешуточная проверка – в Краснодаре против «Локомотива». А это не всегда просто. Чем закончилось очередное противостояние и почему подопечные Милана Каракаша не смогли продлить победную серию – в материале «ТИ-Спорта».
Стартовые предпосылки
Этот сезон для казанского клуба – настоящая проверка на прочность. Мы ведь помним, что межсезонье для УНИКСа было омрачено и потерей многих лидеров, и уходом главного тренера Велимира Перасовича. Место Перасовича занял его многолетний помощник в Казани Милан Каракаш. Первой проверкой был Суперкубок Единой лиги ВТБ, но там казанцы даже не вышли из группы, проиграв турецкому «Анадолу Эфесу» и ЦСКА. Но тогда все в один голос сказали – дескать, что вы хотите, команда только строится. И это самое строительство мы начали наблюдать с первого матча регулярного чемпионата.
Тогда сразу проиграли «Парме», а дальше была серия из пяти побед подряд. В частности, над питерским «Зенитом». И вот новое испытание – в первый день ноября на выезде с «Локомотивом-Кубань» – еще одной командой, претендующей на титул. Казанцы подошли к этой игре с тремя травмированными – в лазарете оказались Швед, Бабурин и Захаров. У хозяев площадки более положительная динамика – у них вернулись в строй Покушевски и Куин.
Статистика перед этой встречей громогласно кричала за «железнодорожников» – дело в том, что в этом сезоне они дома еще ни разу не проиграли. Четыре победы из четырех. Но были и еще кое-какие цифры – последние три матча УНИКСа в Краснодаре неизменно заканчивались победой парней в зеленом. Следовательно, сегодня один из этих показателей должен был пасть.
По сравнению с крайней игрой в «регулярке» наставник казанского клуба изменений делать не стал – Адамс, Беленицкий, Ратан-Мейс, Маккормак и Шаманич.
УНИКС не зажегся с первых минут: неработающая защита и куча ошибок
С первых минут этой встречи стало понятно, что перед нами какой-то не такой УНИКС. И дело даже не в том, что казанцы проиграли стартовую четверть 33:21. Нет. Дело в том, что гости словно не знали, как этот мяч занести в кольцо. Пробовали броски со средней дистанции, но выходило не слишком удачно: 55 процентов (6 из 11) против 69 у соперника (9 из 13). Но апофеоз проблем – это штрафные броски: всего каких-то 43 процента реализованных у Казани и аж 86 – у краснодарцев.
В какой-то момент на площадке появился Рейнольдс – человек, на которого «зеленые» особенно уповают, когда игра не идет совсем. Но Джален – это такой большой ребенок и, как отмечают многие специалисты, довольно неуправляемый. Был момент, когда он на ровном месте просто толкнул соперника.
Во второй четверти избиение казанской команды продолжилось. Но здесь «Локо» был уже лучше и с дальней дистанции – 57 процентов против 36. Да и потери у Казани были катастрофические – восемь против двух. В итоге на большой перерыв ушли при счете 62:44 в пользу «Локомотива».
Третья четверть похоронила УНИКС
После такого холодного душа в первые 20 минут матча баскетболистам из столицы Татарстана нужна была встряска. Уверен, в перерыве Милан Каракаш ее своим подопечным обеспечил. А мы, журналисты, сразу вспомнили главный «шлагбаум» казанского клуба по этому сезону – против топовых команд (так было против турок и ЦСКА) они проваливают третью или четвертую четверть. Но здесь вроде и соперник менее статусный, да и отыгрываться надо было.
Но, к великому сожалению, УНИКС так и не проснулся. Довольно показательный момент в самом начале третьей четверти. Каракаш взял тайм-аут, все объяснил, вышли – розыгрыш, потеря. И Милан буквально в истеричном тоне провел следующую беседу с командой практически тут же. Он, как человек с опытом, понимал, что вся эта низкая результативность – от отсутствия желания и эмоций. А как включить этот тумблер, он не знал.
Показательно, что третий отрезок УНИКС снова проиграл по всем ключевым компонентам. Мы же отметим снова провал в потерях – 6 против 14. К этому моменту у «железнодорожников» Хаджибегович настрелял уже 21 очко (в итоге 23 за матч). А например, лучший в составе нашей команды – Лука Шаманич. Вдумайтесь – у него всего 10 очков.
Четвертая четверть лишь подвела жирную черту под полным фиаско УНИКСа в этот день. Тут важно отметить, что сегодняшняя игра была за место в тройке лучших – проигравший отправлялся на четвертое место. Такая участь постигла именно гостевой клуб. Но времени отчаиваться нет. Уже через пять дней выездное турне продолжится – 6 ноября казанцы встречаются в Саратове с «Автодором».