УНИКС боролся за «тройку», но проиграл: почему казанцы разгромно уступили «Локо»

К очередному матчу Единой лиги ВТБ казанский клуб подходил в хорошем настроении и на серии из пяти побед. Но предстояла очередная нешуточная проверка – в Краснодаре против «Локомотива». А это не всегда просто. Чем закончилось очередное противостояние и почему подопечные Милана Каракаша не смогли продлить победную серию – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: unics.ru

Стартовые предпосылки

Этот сезон для казанского клуба – настоящая проверка на прочность. Мы ведь помним, что межсезонье для УНИКСа было омрачено и потерей многих лидеров, и уходом главного тренера Велимира Перасовича. Место Перасовича занял его многолетний помощник в Казани Милан Каракаш. Первой проверкой был Суперкубок Единой лиги ВТБ, но там казанцы даже не вышли из группы, проиграв турецкому «Анадолу Эфесу» и ЦСКА. Но тогда все в один голос сказали – дескать, что вы хотите, команда только строится. И это самое строительство мы начали наблюдать с первого матча регулярного чемпионата.

Тогда сразу проиграли «Парме», а дальше была серия из пяти побед подряд. В частности, над питерским «Зенитом». И вот новое испытание – в первый день ноября на выезде с «Локомотивом-Кубань» – еще одной командой, претендующей на титул. Казанцы подошли к этой игре с тремя травмированными – в лазарете оказались Швед, Бабурин и Захаров. У хозяев площадки более положительная динамика – у них вернулись в строй Покушевски и Куин.

Михаил Беленицкий Фото: unics.ru

Статистика перед этой встречей громогласно кричала за «железнодорожников» – дело в том, что в этом сезоне они дома еще ни разу не проиграли. Четыре победы из четырех. Но были и еще кое-какие цифры – последние три матча УНИКСа в Краснодаре неизменно заканчивались победой парней в зеленом. Следовательно, сегодня один из этих показателей должен был пасть.

По сравнению с крайней игрой в «регулярке» наставник казанского клуба изменений делать не стал – Адамс, Беленицкий, Ратан-Мейс, Маккормак и Шаманич.

УНИКС не зажегся с первых минут: неработающая защита и куча ошибок

С первых минут этой встречи стало понятно, что перед нами какой-то не такой УНИКС. И дело даже не в том, что казанцы проиграли стартовую четверть 33:21. Нет. Дело в том, что гости словно не знали, как этот мяч занести в кольцо. Пробовали броски со средней дистанции, но выходило не слишком удачно: 55 процентов (6 из 11) против 69 у соперника (9 из 13). Но апофеоз проблем – это штрафные броски: всего каких-то 43 процента реализованных у Казани и аж 86 – у краснодарцев.

В какой-то момент на площадке появился Рейнольдс – человек, на которого «зеленые» особенно уповают, когда игра не идет совсем. Но Джален – это такой большой ребенок и, как отмечают многие специалисты, довольно неуправляемый. Был момент, когда он на ровном месте просто толкнул соперника.

Джален Рейнольдс Фото: unics.ru

Во второй четверти избиение казанской команды продолжилось. Но здесь «Локо» был уже лучше и с дальней дистанции – 57 процентов против 36. Да и потери у Казани были катастрофические – восемь против двух. В итоге на большой перерыв ушли при счете 62:44 в пользу «Локомотива».

Третья четверть похоронила УНИКС

После такого холодного душа в первые 20 минут матча баскетболистам из столицы Татарстана нужна была встряска. Уверен, в перерыве Милан Каракаш ее своим подопечным обеспечил. А мы, журналисты, сразу вспомнили главный «шлагбаум» казанского клуба по этому сезону – против топовых команд (так было против турок и ЦСКА) они проваливают третью или четвертую четверть. Но здесь вроде и соперник менее статусный, да и отыгрываться надо было.

Но, к великому сожалению, УНИКС так и не проснулся. Довольно показательный момент в самом начале третьей четверти. Каракаш взял тайм-аут, все объяснил, вышли – розыгрыш, потеря. И Милан буквально в истеричном тоне провел следующую беседу с командой практически тут же. Он, как человек с опытом, понимал, что вся эта низкая результативность – от отсутствия желания и эмоций. А как включить этот тумблер, он не знал.

Лука Шаманич Фото: unics.ru

Показательно, что третий отрезок УНИКС снова проиграл по всем ключевым компонентам. Мы же отметим снова провал в потерях – 6 против 14. К этому моменту у «железнодорожников» Хаджибегович настрелял уже 21 очко (в итоге 23 за матч). А например, лучший в составе нашей команды – Лука Шаманич. Вдумайтесь – у него всего 10 очков.

Четвертая четверть лишь подвела жирную черту под полным фиаско УНИКСа в этот день. Тут важно отметить, что сегодняшняя игра была за место в тройке лучших – проигравший отправлялся на четвертое место. Такая участь постигла именно гостевой клуб. Но времени отчаиваться нет. Уже через пять дней выездное турне продолжится – 6 ноября казанцы встречаются в Саратове с «Автодором».