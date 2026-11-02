Участник СВО из Пестрецов встретился со школьниками во время отпуска

Участник СВО Артем Николаев во время отпуска встретился с учениками Пестречинской школы № 2. Он рассказал ребятам о службе, ответил на вопросы и пообещал передать сослуживцам подготовленные детьми письма и рисунки.

Встречу организовала учитель начальных классов Гульназ Гибатова, которая уже приглашала Артема в школу раньше. На этот раз с ним познакомились ученики 2 «А» и 4 «Г» классов.

Перед встречей учительница рассказала Артему о своей ученице Ксюше, чей отец два года назад погиб в зоне СВО. Во время разговора с детьми военнослужащий обратился к девочке:

«Мы все гордимся твоим отцом. Твой папа – настоящий герой. Всегда помни это».

Позже Артем признался, что не был знаком с отцом Ксюши, но считает всех, кто прошел через боевые действия, братьями. По его словам, память о погибших товарищах сохраняют и те, кто продолжает службу.

Школьники расспрашивали гостя о его службе и наградах. Артем рассказал, что участвует в СВО с 2024 года, служит в артиллерии и имеет четыре награды. Среди них – медаль Суворова, полученная за успешное выполнение разведывательного задания.

В конце встречи Николаев пожелал детям хорошо учиться, а они – скорейшего возвращения домой.

У самого Артема двое сыновей – 12 и 5 лет. Сейчас он приехал домой в четвертый отпуск и старается больше времени проводить с близкими. Одно из его любимых занятий – рыбалка, поэтому и позывной у военнослужащего «Рыбак».

Вскоре Артему предстоит вернуться к месту службы. По его словам, уезжать из дома всегда тревожно из-за опасностей, с которыми приходится сталкиваться.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.

Фото предоставлено Гульназ Гибатовой.