Более 142 тыс. татарстанцев записались в МФЦ через чат-бот в МАКСе

Более 142 тыс. жителей Татарстана записались на прием в многофункциональные центры через чат-бот в мессенджере МАКС в 2026 году. Для сравнения, за первые четыре месяца работы сервиса – с сентября по декабрь 2025 года – им воспользовались немногим более 10 тыс. человек.

Директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова отметила, что период, когда жители республики только знакомились с платформой и изучали ее возможности, уже завершился. По ее словам, нынешние показатели говорят о росте популярности сервиса, который становится одним из востребованных цифровых каналов связи между МФЦ и заявителями.

Чат-бот позволяет решать часть организационных вопросов дистанционно. Пользователям не нужно приходить в офис только для того, чтобы уточнить информацию или записаться на прием.

Сервисом пользуются практически круглосуточно. Около 24% заявителей записываются через чат-бот за пределами обычного рабочего дня – поздно вечером или рано утром. Обращения продолжают поступать даже ночью, рассказала Музафарова.

Записаться на прием можно примерно за минуту прямо с мобильного телефона. Чаще всего жители Татарстана используют чат-бот, чтобы получить готовые документы, решить вопросы миграционного учета, подтвердить учетную запись на портале Госуслуг или зарегистрировать права на недвижимость.

Кроме того, цифровой помощник помогает подготовиться к визиту в МФЦ: с его помощью можно узнать, готовы ли документы, уточнить адрес и график работы ближайшего офиса.

Пользователям, зарегистрированным в MAX, не нужно самостоятельно проверять готовность заказанных документов. Как только результат услуги будет готов, мессенджер автоматически отправит уведомление. Для этого не требуется подписываться на чат-бот или направлять дополнительные запросы, пояснила директор МФЦ Татарстана.

Чат-бот МФЦ России также сообщает о приеме заявления и предлагает оценить качество оказанной услуги. В 2026 году заявителям успешно доставили более 1,2 млн уведомлений.

Музафарова добавила, что у владельцев iPhone иногда не приходят push-уведомления из МАКСа. В таких случаях сотрудники МФЦ помогают настроить мессенджер, чтобы пользователи могли своевременно получать необходимую информацию.