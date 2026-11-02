Дом Тупицына на Большой Красной ждет капитальный ремонт

Фото: пресс-служба Центра культурного наследия Татарстана

Капитальный ремонт здания управления Роспотребнадзора по Татарстану на улице Большой Красной, 30, известного как дом Тупицына, оценили в 109,6 млн рублей. Это начальная стоимость работ. Подрядчика выбирают Главстрой РТ и Главное инвестиционно-строительное управление республики. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Самая крупная статья расходов – укрепление основания здания, гидроизоляция и устранение трещин. На эти работы выделили около 38,8 млн рублей. Еще почти 20 млн рублей направят на ремонт фасада и цоколя: их очистят и укрепят.

В здании также усилят дверные проемы и деревянные перекрытия, установят окна в историческом стиле и отремонтируют ограждения. Кроме того, для учреждения закупят мебель, оборудование и инвентарь. Проект капитального ремонта ранее получил положительное заключение государственной экспертизы.

Дом Тупицына – объект культурного наследия регионального значения. Его построили в 1851 году по проекту архитектора Фомы Петонди для купца второй гильдии Николая Тупицына. В 1894 году здание перешло во владение Дворянского собрания, которое открыло здесь богадельню для женщин дворянского сословия. Сейчас в историческом доме располагается управление Роспотребнадзора по Татарстану.