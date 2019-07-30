Студент казанского IT-лицея презентовал беспилотник для выявления лесных пожаров на «iВолга-2019»

(Казань, 30 июля, «Татар-информ»). Студент IT-лицея Казанского федерального университета разработал беспилотник для мониторинга лесных пожаров. Уникальность аппарата в том, что он практически полностью изготавливается на 3D-принтере. Свою разработку студент презентовал полномочному представителю Президента РФ в Поволжье Игорю Комарову на молодежном форуме «iВолга-2019». Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

«Беспилотный летательный аппарат, обладающий телекамерой, находит места с повышенной температурой, обрабатывает изображение на микрокомпьютере и передает информацию в МЧС. Беспилотник распечатан на 3d принтере из инженерного угленаполненого пластика Aerotex», — говорится в сообщении пресс-службы. Преимущество аппарата в том, что если он понадобится в удаленном регионе России, его можно будет распечатать на месте. Отправить нужно будет только электронику и файлы для печати.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в рамках рабочей поездки в Самарскую область посетил молодежный форум «iВолга-2019», который ежегодно проводится по поручению Владимира Путина и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Игорь Комаров познакомился с работой площадок молодежного форума в Фестивальном парке, пообщался с ребятами и посмотрел выставку научных достижений молодежи ПФО, где молодые ученые представили свои разработки и стартапы в области робототехники, медицины, биологии и машиностроения для сельского хозяйства.

В этом году форум «iВолга-2019» проходит в обновлённом формате. Кроме традиционных смен в программу добавлены смены для сельской молодежи — «Агрополис», для участников студенческих трудовых отрядов — «Труд крут!» и смена с участием молодых представителей стран СНГ «iVolga International».

В этом году конкурс на «iВолгу» составил более шести человек на место. Из 13 тыс. молодых людей, которые подали заявки, в работе форума приняли участие только 2 тыс. ребят. От Татарстана в форуме принимают участие 82 студента ведущих вузов республики.

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