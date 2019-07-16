Татар-информ

16 июля 2019, 08:38

Спорт

Экипаж Антона Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь-2019»

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Спорт

Экипаж Антона Шибалова выиграл ралли «Шелковый путь-2019»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Челнинец потратил на преодоление всей дистанции гонки 26 часов 1 минуту 40 секунд.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). После завершения финального, десятого этапа ралли-рейда «Шелковый путь-2019» победителем гонки в зачете грузовиков, согласно предварительным данным, стал экипаж под управлением Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-Мастер». Об этом сообщает пресс-служба команды в своем Twitter’е.

Второе и третье места также заняли камазовцы. «Андрей Каргинов и Айрат Мардеев – серебряный и бронзовый призеры ралли», – отмечается в сообщении. Еще один челнинец, Сергей Куприянов на газодизельном «КАМАЗе», разместился на пятой позиции.

Общая протяженность этапа Цзяюйгуань – Дуньхуан составила 556,66 км, из которых на спецучасток пришлось 255 км. Экипаж Шибалова преодолел его за 2 часа 36 минут 28 секунд, а всю дистанцию гонки – за 26 часов 1 минуту 40 секунд.

Ставший вторым экипаж Каргинова в генеральной классификации отстал от лидера на 25 минут 22 секунды, пройдя последний спецучасток за 2 часа 37 минут 2 секунды. Отставание разместившегося на третьем месте Мардеева составило 52 минуты 5 секунд, а время на финальном этапе – 2 часа 51 минуту 4 секунды. Оказавшийся пятым Куприянов отстал на 4 часа 12 минут 41 секунду, а на преодоление последнего спецучастка у него ушло 2 часа 55 минут 36 секунд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что представители команды «КАМАЗ-Мастер» пробились в лидеры гонки после схода с дистанции белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-Спортавто».

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