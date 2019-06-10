Казанский регбийный клуб «Стрела» разгромил питерский ЛТА со счётом 112:3

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Клуб по регби из Казани «Стрела» в домашнем матче разгромил ЛТА из Санкт-Петербурга со счётом 112:3. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Для меня счёт не важен, для меня важен сам процесс и схемы, которые мы тренируем. К сожалению, мы опять потеряли очень много мячей, а если мы их теряем, то не можем играть в хорошее регби. Наши игроки хорошо „заплатят“ за потери мяча, во вторник будет очень тяжёлый тренировочный день. Будем продолжать концентрироваться на наших целях, мы должны расти как команда», — заявил после матча главный тренер «Стрелы» Джейкобус Полус Нил.

Следующий матч казанской команды пройдёт в Санкт-Петербурге 16 июня. Ее соперником вновь будет ЛТА.

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