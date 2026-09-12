Отдых на Черноморском побережье в августе подешевел на 19,7%

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Стоимость поездок на Черноморское побережье России в августе 2026 года снизилась на 19,7% по сравнению с июлем, следует из данных Росстата.

Также подешевели речные круизы по России – на 7%, путевки в дома отдыха и пансионаты – на 5,1%, санатории – на 2,4%. Проживание в гостиницах категорий от двух до пяти звезд стало дешевле на 1,5-1,8%, а в хостелах – на 1%.

Цены на экскурсионные туры по России снизились на 0,9%, на проживание в гостиницах категории «одна звезда» и мотелях – на 0,7%. При этом билеты в театры и кинотеатры подорожали на 1,1%.

В сфере зарубежного туризма больше всего выросла стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 8,8%. Отдых в Египте подорожал на 7,2%, в Турции – на 5,8%, в отдельных странах Средней Азии – на 5,4%, в Китае – на 4%.

При этом поездки в Белоруссию стали дешевле на 0,5%, а в страны Закавказья – на 0,3%.