Эксперт Хрулев рассказал о паузе в графике выхода на пенсию в 2027 году

Пауза в общем графике выхода на страховую пенсию по старости возникнет в России в 2027 году: новой возрастной группы, которая достигнет установленного пенсионного возраста на общих основаниях, в этот год не будет. Об этом RT рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев.

Эксперт пояснил, что в 2026 году право выйти на пенсию по общим основаниям получают мужчины 1962 года рождения по достижении 64 лет и женщины 1967 года рождения – в 59 лет.

Следующая возрастная группа получит такое право только в 2028 году. Тогда страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1963 года рождения в возрасте 65 лет и женщины 1968 года рождения в 60 лет.

При этом назначение пенсий в 2027 году продолжится для граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию.

В частности, мужчины со страховым стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста.

Право на досрочную пенсию также сохраняется у работников вредных и опасных производств, жителей Крайнего Севера при наличии необходимого северного стажа, педагогов, медицинских работников, спасателей и представителей некоторых других профессий.

Отдельные основания для досрочного выхода на пенсию предусмотрены для многодетных матерей. Женщины, воспитавшие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет, четверых – в 56 лет. Матери пяти и более детей могут оформить пенсию в 50 лет.