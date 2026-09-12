Депутат ГД рассказала, что должны выдать женщине при выписке из роддома

При выписке из родильного дома женщина должна получить медицинские документы о состоянии своего здоровья, а также рекомендации для дальнейшего наблюдения. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

«При выписке из родильного дома будущей маме важно получить весь необходимый комплект медицинской документации и рекомендаций, который позволит продолжить наблюдение за своим здоровьем и здоровьем ребенка. В первую очередь женщине выдаются сведения о течении беременности и родов, выписной эпикриз с информацией о состоянии здоровья, проведенном лечении и рекомендациями по дальнейшему наблюдению», – сказала Власова.

По ее словам, при необходимости женщине также предоставляются направления на консультации и обследования. На ребенка оформляется медицинская документация о состоянии здоровья, проведенных обследованиях и профилактических мероприятиях. Если малышу сделали прививки, сведения о них должны быть внесены в соответствующие документы.

Кроме того, в роддоме оформляется медицинское свидетельство о рождении ребенка. Оно необходимо для последующего оформления свидетельства о рождении и может формироваться в электронном виде.

«Отмечу, что различные подарочные наборы для новорожденных, одежда, подгузники и другие вещи не входят в единый федеральный перечень обязательных выдач во всех родильных домах. Такие меры могут дополнительно устанавливаться на региональном уровне», – пояснила депутат.