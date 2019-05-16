Минниханов попросил Правительство РФ отложить переход Татарстана на цифровое ТВ с июня на октябрь

(Казань, 16 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент РТ Рустам Минниханов попросил Правительство РФ перенести переход республики на цифровое ТВ с июня на октябрь. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информ».

«Направлено обращение Рустама Нургалиевича в адрес Правительства РФ. Мы ждем по нему окончательного решения. Мы обращаемся с просьбой перенести сроки перехода на цифровое вещание с третьего июня на октябрь. Письмо готово, направлено», — сказала Галимова.

По ее словам, руководство Татарстана не раз отмечало, что переход на «цифру» должен происходить с учетом мнения жителей, чтобы они не почувствовали серьезных неудобств.

Переход на цифровое ТВ проходит в России в три этапа. Изначально Татарстан вошел в число регионов, где отключение аналогового вещания должно начаться 3 июня.

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