Пилот «КАМАЗ-Мастера» Эдуард Николаев выиграл пролог «Золото Кагана 2019»

(Набережные Челны, 26 апреля, «Татар-информ»). Пилот команды «КАМАЗ-Мастер» Эдуард Николаев выиграл пролог «Золото Кагана 2019», сообщает пресс-служба автогиганта.

В Астрахани стартовал второй этап чемпионата России по ралли-рейдам «Золото Кагана». Команда «КАМАЗ-Мастер» традиционно использует весенние старты для проверки технических нововведений после январского «Дакара». Гонщиков ожидают два дня с полноценными этапами длиной 266 и 313 км. «КАМАЗ-Мастер» заявился на соревнования расширенным составом в количестве семь экипажей.

Всего на старт трёхдневных состязаний по астраханским пескам вышли 28 экипажей на внедорожниках и грузовиках.

После церемонии у стен астраханского Кремля начался пролог гонок. Для него была выбрана трасса – 23-километровый скоростной спецучасток с извилистыми, местами скользкими отрезками.

Лучшим не только в грузовом, но и в абсолютном зачёте на трассе ССУ стал экипаж Эдуарда Николаева с результатом в 10 минут 43 секунды. На 14 секунд от победителя отстал другой «камазовец» Дмитрий Сотников. Третий результат у представителя легкового зачета Владимира Васильева, выступающего на спортивном Mini Cooper Countryman (команда VRT, 10 минут 58 секунд).

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