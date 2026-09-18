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Общество 18 сентября 2026 17:02

Молодожены из Нижнекамска пришли на выборы вместе с родителями

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Молодожены из Нижнекамска пришли на выборы вместе с родителями

Марат и Ильгиза Гафиятовы начали семейную жизнь с голосования. В день регистрации брака молодожены вместе с родителями пришли на избирательный участок в Нижнекамске.

Добавить голосование в маршрут праздничного дня супруги решили заранее. Представители Нижнекамского отдела ЗАГС поддержали их решение и вручили молодоженам подарок от администрации города.

Всего сегодня в Нижнекамске зарегистрировали брак 16 пар.

Фото предоставлены Алмазом Кашаевым.

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#Выборы-2026
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