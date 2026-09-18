Молодожены из Нижнекамска пришли на выборы вместе с родителями

Марат и Ильгиза Гафиятовы начали семейную жизнь с голосования. В день регистрации брака молодожены вместе с родителями пришли на избирательный участок в Нижнекамске.

Добавить голосование в маршрут праздничного дня супруги решили заранее. Представители Нижнекамского отдела ЗАГС поддержали их решение и вручили молодоженам подарок от администрации города.

Всего сегодня в Нижнекамске зарегистрировали брак 16 пар.