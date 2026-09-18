Госсовет РТ рассмотрит во втором чтении законопроект о местном самоуправлении

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Законопроект о внесении изменений в республиканский закон о местном самоуправлении подготовлен к рассмотрению во втором чтении. Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты поддержали поправки к нему и рекомендовали парламенту принять документ во втором и третьем чтениях.

«В первом чтении депутаты рассмотрели этот законопроект на заседании Госсовета в июле. До 22 августа необходимо было внести поправки. Поправки разработаны комитетом, других поправок не поступило. В рамках регламентных сроков подготовлено пять поправок», – рассказал председатель комитета Альберт Хабибуллин.

В июне прошлого года вступил в силу федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». В связи с этим до 1 января 2027 года необходимо привести в соответствие с ним региональные и муниципальные нормативные правовые акты.

«В этом федеральном законе есть одно полномочие, которое у нас вызывает вопросы. Так, к полномочиям органов местного самоуправления, которые не могут быть переданы на региональный уровень, отнесено развитие внутридворовых территорий. При этом каким образом определяются границы внутридворовых территорий, федеральным законом не установлено», – отметил Хабибуллин.

По его словам, 16-й статьей федерального закона к исключительной компетенции представительного органа муниципалитета отнесено утверждение правил благоустройства территории, поскольку развитие внутридворовых территорий, по самой своей сути, является вопросом благоустройства.

«Первой поправкой предлагается установить, что порядок определения границ внутридворовых территорий определяется указанными правилами благоустройства», – подчеркнул депутат.

Кроме того, федеральным законом главам муниципалитетов запрещено осуществлять полномочия председателя и депутата представительного органа. «Этот запрет не распространяется на глав сельских поселений и на глав муниципальных образований, осуществляющих полномочия председателя органа муниципального образования, который был избран до 1 января 2027 года», – заметил парламентарий.

Хабибуллин напомнил, что выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в Татарстане прошли в прошлом году, срок их полномочий истекает в 2030 году.

«До этого периода запрет на осуществление главой муниципального образования полномочий председателя и депутата Советов в Татарстане не применяется. Но возможны ситуации, при которых полномочия представительных органов могут быть прекращены досрочно. В этом случае на главу муниципального образования, за исключением главы сельского поселения, указанный запрет будет распространяться в полном объеме», – заявил депутат.

Он добавил, что в связи с этим второй поправкой предлагается включить в законопроект специальную норму о том, что если Совет прекратил свои полномочия досрочно, то депутат, который потом стал главой, лишается депутатских полномочий, а глава не может быть председателем Совета нового созыва. В этом случае председатель последнего будет выбираться самими депутатами из своего состава, а глава сможет возглавить местную администрацию.