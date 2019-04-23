В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о летней кампании и форумах «Сэлэт 2019»

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ»). Сегодня, 23 апреля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на татарском языке, посвященная летней кампании и форумам «Сэлэт 2019».

В мероприятии примут участие первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова, а также замдиректора и координатор летних профильных смен «Сэлэт» Игорь Смирнов, президент клуба «Сэлэт» и директор летних профильных смен «Сэлэт – Яр Чаллы», «Сэлэт – АкБүре» Миляуша Сиразиева.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.



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