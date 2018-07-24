Сотников остался лидером зачета грузовиков после третьего этапа «Шелкового пути-2018»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). По итогам третьего этапа Элиста – Астрахань ралли-рейда «Шелковый путь-2018» первым пришел к финишу и сохранил лидерство в зачете грузовиков экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

Из-за плохих погодных условий организаторам пришлось прекратить гонку после прохождения участниками первой контрольной точки. Из-за дождей почва размокла, и машины вязли в грязи, отмечает пресс-служба челнинской команды.

Грузовик под управлением Андрея Каргинова застрял на 120-м км после старта. Пришедшая ему на помощь машина Эдуарда Николаева также завязла, и выручила оба экипажа только техничка Антона Шибалова.

Однако вскоре Шибалов также увяз, попытавшись прийти на помощь пилоту «МАЗ-СПОРТавто» Сергею Вязовичу. «КАМАЗ» выдернул Renault завершившего ремонт и наконец-то присоединившегося к ралли Мартина ван дер Кринка. И только после этого техничка «КАМАЗ-Мастера» и еще один подъехавший «МАЗ» освободили машину Вязовича.

Вторым после Сотникова, отстав почти на пять минут, финишировал ван дер Бринк, оставшийся в генеральной классификации восьмым. За ним пришел Айрат Мардеев, сохранив свою третью позицию в общем зачете.

Сегодня участникам «Шелкового пути» предстоит кольцевой этап гонки Астрахань – Астрахань. Длина четвертого этапа равняется 390 км, из которых 366 приходятся на боевую дистанцию, информирует пресс-служба ралли.