Баширов: Явка объединяет людей и показывает зрелость избирателей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня явка на выборах в Государственную Думу демонстрирует политическую зрелость избирателей и осознание ими своего права голосовать. Такое мнение в эфире общереспубликанского телемарафона «Всей семьей на выборы!» высказал профессор Высшей школы экономики, политолог Марат Баширов.

«Люди понимают, что сейчас крайне важный вопрос – это явка. Явка, которая демонстрирует, что есть поддержка от населения той политической системы, которая есть в России. При этом люди не говорят, за кого они будут голосовать. То есть они понимают, что есть у них такое право по Конституции, сохранять вот эту анонимность, но явка – это то, что объединяет очень многих», – объяснил он.

По словам эксперта, осознание своего права голосовать многими гражданами России показывает политическую зрелость. На его взгляд, это главный результат нынешних выборов. Политолог уверен, что нынешние выборы стали пиком политического самосознания избирателей, подобного которому не наблюдалось с 1991 года.

«Мне кажется, что вот эти выборы – это такая точка бифуркации, такой пик политического самосознания избирателей, какого с 1991 года, честно говоря, мы не видели», – добавил Баширов.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.