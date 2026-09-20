В Пестречинском районе «серебряные волонтеры» совмещают выборы и помощь бойцам
В Пестречинском районе участники движения «Серебряные волонтеры» пришли на избирательные участки вместе, чтобы принять участие в выборах депутатов Государственной Думы.
По словам председателя районного совета ветеранов, почетного гражданина района Эльгизы Файзуллиной, волонтеры продолжают заниматься общественной работой и помогать бойцам.
Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, готовят фиточаи, собирают адресные посылки и медикаменты.
Эльгиза Файзуллина также приняла участие в голосовании. Работа волонтеров организована в сельских поселениях Пестречинского района.
Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ.