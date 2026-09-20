Почти 65% избирателей Татарстана проголосовали на выборах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 12:00 20 сентября в Татарстане проголосовали 64,5% избирателей республики. Об этом сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в едином информационном центре.

С 18 по 20 сентября в Татарстане, как и по всей стране, проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва. Всего в парламент будет избрано 450 депутатов по смешанной избирательной системе.

Одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Государственного Совета Республики Татарстан VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.