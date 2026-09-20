Памфилова: Явка на выборах в Госдуму превысила показатель 2021 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Явка на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва к данному моменту превысила явку на выборах 2021 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

Как сообщается на сайте российского Центризбиркома, на 15.23 20 сентября по московскому времени явка в целом по стране составляет 52,65%.

На выборах в Госдуму VIII созыва, которые прошли 17–19 сентября 2021 года, отдали свои голоса 51,72% избирателей.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.