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Общество 20 сентября 2026 15:58

На избирательном участке в РКБ Татарстана проголосовали более 600 человек

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На избирательном участке в РКБ Татарстана проголосовали более 600 человек

Сегодня в Республиканской клинической больнице Татарстана работает избирательный участок. На данный момент здесь проголосовали порядка 650 человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

В медучреждении был открыт участок закрытого типа №342. С 8.00 до 20.00 на участке могут проголосовать все пациенты, которые находятся на лечении в стационаре и имеют паспорт гражданина РФ. К лежачим пациентам члены избирательной комиссии придут сами, рассказали агентству.

#Выборы-2026 #выборы депутатов госдумы #РКБ Татарстана
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