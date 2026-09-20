На избирательном участке в РКБ Татарстана проголосовали более 600 человек

Сегодня в Республиканской клинической больнице Татарстана работает избирательный участок. На данный момент здесь проголосовали порядка 650 человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе клиники.

В медучреждении был открыт участок закрытого типа №342. С 8.00 до 20.00 на участке могут проголосовать все пациенты, которые находятся на лечении в стационаре и имеют паспорт гражданина РФ. К лежачим пациентам члены избирательной комиссии придут сами, рассказали агентству.