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Общество 20 сентября 2026 15:38

В Татарстане на одном из участков избиратели встретили Менделеева и Ушкова

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В Татарстане на одном из участков избиратели встретили Менделеева и Ушкова
Фото: официальный канал главы Менделеевского района РТ в МАКС

В третий, заключительный день голосования в Менделеевске избирателей встречали Дмитрий Менделеев и Пётр Ушков. Исторические персонажи приветствовали пришедших на участке в ДК им. Гассара, а также посетили другие площадки города.

По данным с места событий, голосование проходит штатно, жалоб не поступало. Жители Менделеевского района активно приходят на участки, всего в районе их 37.

Фото: официальный канал главы Менделеевского района РТ в МАКС

Отдать голос на выборах в Государственную думу России можно до 20:00.

Напомним, Менделеевск основан в 1868 году как посёлок при Бондюжском химическом заводе купцов-промышленников Ушковых на территории современной Республики Татарстан. С 1928 года – рабочий посёлок Бондюжский завод (позднее Бондюжский), в 1967 году переименован в город Менделеевск в честь Д.И. Менделеева, работавшего некоторое время на заводе.

#менделеевский район #Выборы-2026
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