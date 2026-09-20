В Татарстане на одном из участков избиратели встретили Менделеева и Ушкова

Фото: официальный канал главы Менделеевского района РТ в МАКС

В третий, заключительный день голосования в Менделеевске избирателей встречали Дмитрий Менделеев и Пётр Ушков. Исторические персонажи приветствовали пришедших на участке в ДК им. Гассара, а также посетили другие площадки города.

По данным с места событий, голосование проходит штатно, жалоб не поступало. Жители Менделеевского района активно приходят на участки, всего в районе их 37.

Фото: официальный канал главы Менделеевского района РТ в МАКС

Отдать голос на выборах в Государственную думу России можно до 20:00.

Напомним, Менделеевск основан в 1868 году как посёлок при Бондюжском химическом заводе купцов-промышленников Ушковых на территории современной Республики Татарстан. С 1928 года – рабочий посёлок Бондюжский завод (позднее Бондюжский), в 1967 году переименован в город Менделеевск в честь Д.И. Менделеева, работавшего некоторое время на заводе.