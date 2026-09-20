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Общество 20 сентября 2026 15:18

На марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!» разыграли очередной iPhone 17

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На марафоне ТНВ «Всей семьей на выборы!» разыграли очередной iPhone 17
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обладателем очередного iPhone 17 в рамках фотоконкурса «Всей семьей на выборы» стал Вячеслав Смирнов. Победителя определили в прямом эфире телемарафона ТНВ с помощью генератора случайных чисел.

К 15.00 в конкурсе участвовал 110 041 человек. Рандомайзер определил номер 34 401, который соответствовал публикации Смирнова. На фотографии он запечатлен вместе с семьей и собакой. После этого модераторы проверили аккаунт и снимок на соблюдение условий конкурса.

В заключительный день фотоконкурса разыгрывают 11 iPhone 17. Обладателей смартфонов определяют каждый час до 19.00.

Кроме того, вечером разыграют два автомобиля Sollers ST8. Их владельцы станут известны после 21.00 – по завершении выступления Салавата Фатхетдинова.

Фотоконкурс «Всей семьей на выборы» проходит с 18 по 20 сентября. Всего среди участников разыгрывают 33 iPhone 17 и три автомобиля Sollers ST8.

#фотоконкурс #Выборы-2026 #выборы в госдуму рф
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