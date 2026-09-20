Явка на выборах в Татарстане достигла 68,7%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на 15.00 20 сентября в Татарстане на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва проголосовали 68,7% от общего числа избирателей.

В целом по стране явка превысила показатель предыдущих выборов 2021 года, достигнув к 15.23 52,65%.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва и совмещенные с ними кампании стартовали 18 сентября. Всего по стране предполагается заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

В частности, в Татарстане одновременно проводятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ VII созыва по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №50 и дополнительные муниципальные выборы.

Голосование продлится три дня – до 20 сентября. Избирательные участки на всей территории республики открыты с 8.00 до 20.00.